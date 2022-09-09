Рифкат Минниханов на комиссии БДД: Нужно снижать скоростной режим на дорогах Татарстана

В Альметьевском районе прошло выездное заседание республиканской комиссии по безопасности дорожного движения, на котором были рассмотрены основные причины ДТП на дорогах республики.

Чаще всего причинами смертельных ДТП являются несоблюдение скоростного режима, выезд на встречку, вождение в нетрезвом виде, а также аварии происходят из-за некачественного дорожного покрытия.

«Нам нужно проанализировать работу автошкол, как они учат. Нужно все-таки говорить, чтобы неопытные водители не выезжали зимой. Вот в Альметьевском районе у девушки стаж был минимальный – вылетела на встречку в пургу – вот и смертельная авария», – сказал министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

На заседании комиссии напомнили цифры печальной статистики – с начала года в республике в ДТП погибли 199 человек, еще 2604 получили различные травмы. Количество ДТП на 18% выросло на дорогах федерального и местного значения.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов двадцать муниципалитетов до сих пор не заключили контракты на зимнее содержание дорог. В их числе Балтаси, Кайбицы, Лаишево, Тюлячи.

«У всех этих райнов нет контрактов на четвертый квартал», – подчеркнул министр транспорта.

На заседании директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов предложил ввести кардинальные меры.

«Нужно кардинально менять ситуацию - только уменьшить скоростной режим», – подчеркнул Минниханов.

Рифкат Минниханов предложил ограничить в городах скорость до 40 км/ч. На трассах установить скоростной режим до 70 км/ч.