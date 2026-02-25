В Казани стартовал киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 среди ветеранов СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На площадке казанского киберспортивного пространства Artcore сегодня стартовал межрегиональный турнир по Counter-Strike 2 среди ветеранов специальной военной операции.

В виртуальном противостоянии сошлись сборные команды Татарстана и Нижнего Новгорода. Организатором выступил филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан.

Команды были сформированы по итогам внутренних отборочных соревнований в своих регионах. Всего в соревнованиях принимают участие шесть команд (по три с каждой стороны). В составе каждой сборной – по пять человек, прошедших отбор на региональных этапах. Общее число участников-ветеранов достигает 30 человек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Игры стартовали в 12 часов дня и продлятся ориентировочно до 16:00-17:00 (одна игра занимает около часа). Турнир проводится по сетевому принципу, матчи идут в штатном режиме на закрытых серверах.

«Мы создаем защищенную платформу с индивидуальным паролем. Системные администраторы пускают команды, и игроки из разных городов соревнуются друг с другом», – пояснили организаторы.

Победители турнира получат денежные сертификаты. Команда, занявшая первое место, получит сертификаты номиналом 5 тыс. рублей на каждого игрока. За второе место предусмотрено по 3 тыс., за третье – по 2 тыс. рублей на человека.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина подчеркнула, что турнир является продолжением работы по социальной адаптации ветеранов.

«Соревновательная активность для наших вернувшихся бойцов очень важна с точки зрения реабилитации. В конце ноября мы провели первый республиканский чемпионат по Counter-Strike, инициатива была поддержана ветеранами и вызвала большой интерес. Сегодня к нам подключились коллеги из Нижегородской области», – отметила Удачина.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, фонд рассматривает киберспорт как один из инструментов психологической помощи. «Участие в таких играх способствует выбросу адреналина, к которому ребята привыкли в экстремальных условиях. Через игру, по мнению психологов, происходит постепенное снижение этого уровня и адаптация к мирной жизни», – добавила глава татарстанского филиала.

Она также сообщила, что в планах фонда на этот год – включить киберспортивные дисциплины (в том числе CS2 и лазертаг) в программу спортивного кубка Раиса Республики Татарстан среди участников СВО.

Среди участников турнира – ветераны с боевым опытом. Один из игроков сборной Татарстана Ильяс Хайдаров рассказал, что участвовал в боевых действиях с первого эшелона СВО, после окончания контракта уволился и переехал в Казань.

«В Counter-Strike у меня больше трех тысяч часов. Для меня это возможность отвлечься от работы, пообщаться с друзьями. Это лучше, чем проводить время в клубах», – заметил ветеран СВО.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другой участник – доброволец, старший оператор, гранатометчик Артем Костин, получивший ранение в ноябре 2024 года, – сейчас восстановился и продолжает учебу в Казанском колледже технологии и дизайна. Его команда «Ретро-сквад» уже побеждала на республиканском уровне в ноябре.

«Турнир сплачивает команду, дает новые знакомства и возможность развиваться. Никаких негативных ассоциаций с реальными боевыми действиями игра не вызывает», – отметил Костин.

Филиал фонда «Защитники Отечества» рассматривает данный турнир как пилотный проект и в случае успеха планирует расширить географию участников, пригласив к соревнованиям команды ветеранов из других регионов Приволжского федерального округа и России в целом.

Трансляция матчей проходит в прямом эфире на платформе ВКонтакте. Комментируют игру профессиональные киберспортивные ведущие.