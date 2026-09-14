«Пастернаковские чтения» в Менделеевске собрали 10 тыс. гостей

Фото предоставлено организаторами мероприятия

На прошлых выходных в Менделеевске прошел IV Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» (Борис Пастернак жил в селе Тихие Горы и работал на Бондюжском заводе в конце 1916 – начале 1917 года). Мероприятие в память о классике русской литературы проходит ежегодно – под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и химического комплекса «Аммоний».

Центральной темой фестиваля в этом году стала «Анатомия чувств». Сначала диалог о ней открыли в «Литературной гостиной» – такую форму организаторы придумали год назад, чтобы заменить формальные разговоры на культурные темы живым диалогом деятелей культуры.

Актриса Ксения Алферова назвала Менделеевск маленьким родником, способным питать искусством большие территории, потому что искусство определяется сердечностью и теплотой.

«То, как это происходит здесь, отличается от любого другого фестиваля. Везде это очень официально, кондово, а здесь вообще нет официоза, это настолько тепло, настолько по-настоящему, это сразу располагает. И ты понимаешь, что Пастернак был очень скромный человек, он выступать с речами не любил, ему бы очень понравилась вот такая настоящая атмосфера. Я понимаю, что те, кто это делает, хотят поделиться этим с городом, с жителями, это большая редкость», – заявила она.

Участниками «Литературной гостиной» становятся только артисты, режиссеры и сценаристы, которые выступают в дни фестиваля. Юрий Печенежский, Виктория Мустафина, Ольга Аничкова, Ксения Алферова, Нелли Уварова, Дмитрий Захаров и Антон Кукушкин в роли модератора искали ответ на вопрос, как города воплощаются в текстах. Некоторые исследователи считают, что часть пейзажей в романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака вдохновлена окрестностями Бондюжского завода. Впрочем, гости увидели что-то художественное и в сегодняшнем Менделеевске.

«Мы приехали вечером. Как-то резко стемнело. Я подумала: „Ох, как-то быстро наступила ночь, 7 часов вечера, а уже темно, тихие улицы“. А потом мы проезжаем улицы, где светят фонари, огоньки, вдруг попали в какую-то сказку!» – сказала Нелли Уварова.

Организаторы в этом году расширили программу. Сначала фестиваль был посвящен преимущественно творчеству Пастернака, затем последовало обращение к поэтам Серебряного века. В этом году авторскую программу по творчеству Сергея Есенина представил Антон Кукушкин. Появились постановки по прозе Антона Чехова, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко и других авторов.

«Мы всегда границы фестиваля расширяем, не останавливаемся. У нас богатое литературное наследие, много прекрасных авторов, чьи произведения продолжают жить в рамках нашего фестиваля. Представляете, у нас за два дня фестиваля проходит свыше десяти постановок! Не считая мастер-классов, творческих лабораторий для детей, мастерских. К нам приезжают лучшие театры Москвы, Санкт-Петербурга. Уникальная возможность для небольшого города на Каме!» – заявил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Стараются поддерживать на фестивале и творчество современных поэтов Татарстана – ежегодно они представляют свои произведения. Дополнительно проявить любовь к литературе среди публики организаторы попытались с помощью челленджа #пастернаковскиечтения2026. С этим хештегом на протяжении месяца каждый желающий мог выложить видео чтения им стихотворения. В этом году впервые у видеоконкурса чтецов появился призовой фонд.

«Лев Николаевич Толстой говорил, что искусство есть средство единения людей, средство общения людей между собой. Сегодня мы видим, как прав был Лев Николаевич: наш фестиваль ежегодно объединяет тысячи людей, неравнодушных к литературе и театру. А сотни людей делятся любимыми строками через наш челлендж. Когда конкурс только появился в первый год, мы не ожидали, что столько людей захотят поделиться своими любимыми авторами, прожить эти строки вместе со зрителями, но вот уже четвертый год подряд мы получаем все больше и больше видеозаписей», – подчеркнул генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Жюри отобрало семерых финалистов, из которых зрители в зале в режиме онлайн-голосования выбрали троих лидеров, а артисты и оргкомитет проголосовали в офлайн-режиме. Появился и один обладатель Гран-при – больше всех голосов набрал Молодежный совет «Аммония». Первое место заняла четырехлетняя Алиса Федотова, второе – участник с Ямала Кирилл Манин, на третьем месте оказалась Гузель Сабанаева.

При этом выступление одной из участниц – Дуси Насыровой из села Пелемеш – так вдохновило Ксению Алферову, что она попросила отметить и эту конкурсантку. На видео пенсионерка запечатлена с томиком Пастернака в руках – и на фоне овец, которых она пасет. Отреагировало на просьбу и руководство ХК «Аммоний». На следующий день Насырова стала почетной гостьей фестиваля, и сертификат ей вручили на сцене ДК имени Гассара.

Беспрецедентным фестиваль сделала закладка капсула времени, содержащей обращение к потомкам в 2056 год.

Написать письмо в будущее – идея московской команды режиссеров, которая готовила постановку «Вижу. Слышу. Говорю.» вместе с местными жителями. Это второй случай, когда менделеевцы становятся профессиональными актерами и участвуют в уличном театре. Спектакль ставится на средства президентского гранта Фонда культурных инициатив. По итогам двух лет совместной работы и возникла идея заложить капсулу времени.

«Нас уверяют, что, возможно, через несколько лет фестиваля в Менделеевске уже не будет, есть и такое мнение. Но мы уверены, что „Пастернаковские чтения“ уже вписаны в историю города. У нас в этом сомнений нет, а вот как поменяется фестиваль через 30 лет – интересно. И благодаря этому посланию это можно сравнить с тем, что мы написали потомкам. Это такое долговременное наследие фестиваля», – отметил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Заложили капсулу времени глава района Роберт Искандаров, директор химического комплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров и заместитель генерального директора «Аммония» Юрий Разбежкин. Текст послания описывает день, который проживают жители Менделеевска сегодня: авторы рассказывают о развитии города и задают вопросы будущему поколению.

Полную версию послания жители Менделеевска смогут увидеть только через 30 лет. Заложили ее у купола «Атмосфера», который символично был построен специально для первых в городе «Пастернаковских чтений» четыре года назад.

В рамках творческой лаборатории «Химия слова: символы и смыслы» столичные режиссеры Ольга Аничкова и Виктория Мустафина вместе с жителями представили премьеру уличного спектакля «Вижу. Слышу. Говорю.». Это театрализованное представление в трех разных локациях, своего рода путешествие по истории Менделеевска.

«Для нас важно, что фестиваль активно вовлекает наших жителей. Есть возможность не просто смотреть на спектакли, но и прикоснуться к миру театра самим. И спектакли эти не проходят только в дни фестиваля, в прошлый раз наши артисты даже гастролировали с этой постановкой», – подчеркнул глава района Роберт Искандаров.

Что касается гастролей столичных театров, то постановки шли нон-стопом по десять часов в сутки. «Ненаписанный акт Чайки» от труппы МХТ имени Чехова показали в куполе «Атмосфера», «Бражники и блудницы в 1913 году» представили выпускники ГИТИСа, по литературным улицам «Пустынного квартала» проследовал независимый проект «КрОменас театр». Нелли Уварова, Татьяна Шатилова, Татьяна Волкова рассказали зрителям судьбы чеховских «Трех сестер». Постановка – спин-офф знаменитой пьесы от режиссера Наталии Мошиной.

«Как она сама рассказывала, что голоса этих героинь сами пришли и потребовали быть написанными. Это разговор с Чеховым, с его героинями, то, что осталось за скобками произведения», – заметила Уварова.

Ксения Алферова представила авторскую программу «Литературные посиделки: „Мой Пастернак“». С помощью текстов классика актриса раскрыла факты из его биографии. Она декламировала стихи поэта, читала его письма к супруге Евгении Лурье, рассказала истории из жизни родителей писателя.

Уже на следующий день на сцене ДК Гассар развернули Довлатовский «Чемодан» Дмитрий Захаров и заслуженная артистка России Полина Кутепова. Настоящим творческим экспериментом стало выступление Арсения Попова, который подготовил для «Пастернаковских чтений» авторскую программу «Смех сквозь слезы».

«В эти дни фестиваля часто звучала мысль, что Менделеевск – город смелых. Мы на самом деле с городом не боимся идти вперед, и такой выход за классический жанр спектаклей – тому пример. Литература, она для всех, она может быть разная, и фестиваль наш должен объединять людей разного возраста, разных интересов, нам в этом году, мне кажется, это удалось. У нас днем – аншлаг на „Ненаписанном акте Чайки“ от МХТ имени Чехова, вечером – аншлаг из молодежной аудитории на Арсении Попове. А центр притяжения везде один – русская классика и наши легендарные писатели», – рассказал генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

«Мне очень нравится формат литературного вечера, чтения. Мне нравится читать и хочется рассказать хотя бы одному человеку из зала что-то хорошее, интересное – не из-под палки, потому что так сказали или задали, а потому что даже у классиков, произведения которых написаны 200 лет назад, можно найти что-то интересное и даже современное», – призывал аудиторию проявлять интерес к чтению Арсений Попов.

После выступления актер отметил, что публика оказалась очень подготовленной, чего он не ожидал. Сказалась многолетняя традиция чтений, убеждены организаторы.

«Чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем более образованные люди. Понятно, что в Москве много всяких людей, и образованные, и необразованные. Но я имею в виду вот в большинстве своем и больше читающих людей. И мне почему-то кажется, что где, как не здесь, проводить фестиваль… А то, что здесь объединяются вообще все литературные жанры, все направления, но мне почему-то кажется, так и должно произойти», – поделился мнением артист.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.