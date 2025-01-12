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На пассажира самолета Нижнекамск – Москва возбудили дело о терроризме за угрозу взрыва
В отношении татарстанца, сообщившего о бомбе в самолете рейса Нижнекамск – Москва, возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает официальный интернет-портал «МВД-Медиа».
В минувший четверг в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна Нижнекамск – Шереметьево, так как один из пассажиров сообщил о якобы существующей угрозе. После этого на место прибыла следственно-оперативная группа. Опасных предметов не обнаружено.
Пассажиром, сообщившим о возможной угрозе на борту воздушного судна, оказался житель Набережных Челнов 1982 года рождения. Позднее его доставили в дежурную часть транспортной полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в настоящее время мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
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