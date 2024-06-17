На парк у нового здания театра им. Камала потратят 1,1 млрд рублей

На строительство парка у нового здания театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан потратят порядка 1,1 млрд рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Начаты работы по благоустройству прилегающей территории строящегося здания театра имени Камала на набережной озера нижний Кабан. Перед центральным входом здания театра расположится театральная площадь и театральный сад с зонами отдыха. Между театром и набережной появится событийная площадка и амфитеатр. Появится большая площадка для детей разных возрастов с зонами игр и развития», — прокомментировал докладчик.

Подготовительные работы уже провели — убрали часть дорожек и ограждений набережной озера. Сейчас завершают работы по забивке и бетонированию свай под пирсом, амфитеатром, новыми дорожками и подборными стенами.

Он также отметил, что на строительство еще одного нового для города пространства — детского парка у Нацбиблиотеки РТ — потратят 947,6 млн рублей. Сад Фукса, который присоединится к нему после строительных работ, обновят за 130 млн рублей.