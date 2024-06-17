Мэр Казани посетовал, что самый большой в РФ детский парк хотели сдать раньше

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Самый большой детский парк в России, который ко Дню города и республики появится у Нацбиблиотеки РТ на набережной Казанки, планировали сдать в более сжатые сроки. Однако планы поменялись из-за возникшего бума развития общественных пространств, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Было желание сдать чуть пораньше, но бум развития общественных пространств в городах и регионах, очередь на оборудование [не позволили этого сделать]. И, более того, мы заказали, как я еще раз хочу сказать, уникальное оборудование, которое изготавливается по индивидуальному проекту казанского детского парка», – отметил градоначальник.

Он также напомнил о строительстве еще одного детского парка, который расположится у строящегося здания театра им. Г. Камала. Метшин выразил надежду на то, что новое общественное пространство для детей станет «бриллиантом в ожерелье озера Кабан.