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Мэр Казани посетовал, что самый большой в РФ детский парк хотели сдать раньше
Самый большой детский парк в России, который ко Дню города и республики появится у Нацбиблиотеки РТ на набережной Казанки, планировали сдать в более сжатые сроки. Однако планы поменялись из-за возникшего бума развития общественных пространств, рассказал на деловом понедельнике мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
«Было желание сдать чуть пораньше, но бум развития общественных пространств в городах и регионах, очередь на оборудование [не позволили этого сделать]. И, более того, мы заказали, как я еще раз хочу сказать, уникальное оборудование, которое изготавливается по индивидуальному проекту казанского детского парка», – отметил градоначальник.
Он также напомнил о строительстве еще одного детского парка, который расположится у строящегося здания театра им. Г. Камала. Метшин выразил надежду на то, что новое общественное пространство для детей станет «бриллиантом в ожерелье озера Кабан.
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