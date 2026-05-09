Общество 9 мая 2026 09:50

На парад Победы в Казани прибыли Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На торжественный парад Победы в Казани прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Следом за ними прибыл Руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Парад начнется в 10:00 на площади Тысячелетия в Казани. В марше примут участие военнослужащие, курсанты военного училища и ветераны боевых действий.

В этот раз проезда военной техники не будет. Ее представят в формате отдельной статичной экспозиции на площади Тысячелетия, где все желающие смогут осмотреть ее в течение дня. Речь идет как об исторических образцах, так и о современной технике.

В этом году в России отмечается 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить, что 2026 год объявлен Раисом Татарстана Годом воинской и трудовой доблести.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в День Победы в Казани пройдут торжественный парад, акция «Бессмертный полк», которая состоится в офлайн-формате, и праздничный салют, который будет дан в шести точках в акватории Казанки.

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
