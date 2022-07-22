На озере Лебяжье в Казани нашли тело мужчины, который пропал два дня назад

пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На озере Малое Лебяжье в Кировском районе Казани сегодня утром спасатели ЗПСО №2 обнаружили тело мужчины, который пропал еще 20 июля. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело погибшего было найдено в 30 метрах от берега. Стоит отметить, что мужчина был нетрезв, а также пошел купаться в неположенном месте.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на озере Лебяжье в Казани водолазы ищут мужчину, который ушел купаться и пропал.