На озере Лебяжье в Казани водолазы ищут пропавшего мужчину
Инцидент произошел на озере Малое Лебяжье в Казани.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, нетрезвая компания потеряла своего друга, не могут найти.
На место выехали водолазы ЗПСО №2. Ведутся поиски.
«С 1 июня - начала купального сезона - на территории Республики Татарстан произошли 32 несчастных случая на воде, в результате которых погибли 25 человек, в том числе 7 детей. Спасены на воде 38 человек», – уточнили в МЧС РТ.