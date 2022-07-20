На озере Лебяжье в Казани водолазы ищут пропавшего мужчину

Инцидент произошел на озере Малое Лебяжье в Казани.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, нетрезвая компания потеряла своего друга, не могут найти.

На место выехали водолазы ЗПСО №2. Ведутся поиски.

«С 1 июня - начала купального сезона - на территории Республики Татарстан произошли 32 несчастных случая на воде, в результате которых погибли 25 человек, в том числе 7 детей. Спасены на воде 38 человек», – уточнили в МЧС РТ.