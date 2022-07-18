На озере Лебяжье в Челнах капитально отремонтируют дамбу

На озере Лебяжье в Набережных Челнах капитально отремонтируют дамбу с водопропускными трубами для регулирования уровня воды во время паводка. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель председателя Комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому благополучию Набережных Челнов Айрат Насыбуллин.

«В целях ликвидации угрозы затопления садовых участков на территории СНТ „Энергетик“ исполком ведет работу по заключению контракта с ОАО „Татмелиорация“. Контракт будет заключен сегодня», — отметил спикер. На разработку проектно-сметной документации исполком Автограда выделил полмиллиона рублей.

На государственную экспертизу проектно-сметной документации для выполнения работ по расчистке дна озера, расположенного в парке «Прибрежный», и капитального ремонта дамбы на озере Лебяжье исполком Автограда выделил финансирования в размере 200 тыс. рублей.

«Государственная экспертиза будет выполнена после разработки проектной документации. Отчеты о ходе выполнения данных природоохранных мероприятий еженедельно направляются в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», — заключил Насыбуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в челнинском парке «Прибрежный» расчистят дно озера и исследуют лес.