В челнинском парке «Прибрежный» расчистят дно озера и исследуют лес

В этом году началась реализация проекта по благоустройству парка «Прибрежный» стоимостью 155,2 млн рублей. Сейчас ведется подготовка к очистке дна озера и лесопатологическое обследование территории парка. О благоустройстве общественного пространства на аппаратном совещании рассказал начальник Управления контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг Автограда Айрат Насыбуллин.

«В целях ликвидации угрозы деградации озера исполкомом заключен контракт с ООО „Эко Гранд“ на разработку проектно-сметной документации по расчистке дна озера, расположенного в парке „Прибрежный“. Стоимость выполнения работ 582 тыс. рублей», — сообщил докладчик. Окончание проектных работ запланировано на 30 сентября.

Кроме того, по поручению мэра Наиля Магдеева будет выполнена научно-исследовательская работа на тему: «Лесопатологическое обследование территории парка Прибрежный в городе Набережные Челны». По словам докладчика, данную работу необходимо провести, чтобы выявить очаги вредителей, места возникновения болезней, первопричины ослабления и усыхания деревьев.

На прошлой неделе, 13 июля, исполком заключил контракт с Казанским государственным аграрным университетом на выполнение этой научно-исследовательской работы. Цена контракта после торгов составила 2,3 млн рублей. Срок завершения работ — 31 октября.