На озере Глубокое в Казани пройдут гавайская вечеринка и велоэкскурсия ко Дню молодежи

Казанцы могут отпраздновать наступающий День молодежи на озере Глубокое. 26 июня здесь пройдет гавайская вечеринка Aloha party, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов столицы РТ.

В этот день гостей мероприятия ожидают велоэкскурсия, мастер-класс по росписи тела хной и изготовлению гавайского ожерелья, конкурсы и танцевальный флешмоб.

Велоэкскурсия стартует в 12.00 от молодежного клуба «Свои» и ознакомит всех желающих с подростковыми клубами Кировского района города. Велопробег завершится у озера Глубокое, где пройдет остальная часть программы. Для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация по ссылке либо номеру +7(919)699-35-55.

Основные мероприятия праздника начнутся на озере Глубокое в 14.00. Принять участие в них смогут все желающие.

Ранее стала известна программа праздника на другом казанском озере — Изумрудном.