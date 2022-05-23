Озеленение военного городка танкового училища в Казани обойдется в 500 тыс. рублей

На территории военного городка Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища появятся деревья и кустарники. Договор об озеленении с подрядной организацией заключило Центральное жилищно-коммунальное управление, рассказал «Татар-информу» начальник подразделения ЦЖКУ в столице РТ Марат Султанов.

«По программе озеленения и благоустройства Минобороны России было принято решение высадить кустарники и деревья на территории нескольких военных городков по всей стране. Среди них – военный городок Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища», – отметил собеседник агентства.

По его словам, работы уже начались: сделана разметка и завершены подготовительные процессы. Более подробно о том, кто следит за уютом в военных городках Казани, – в материале «Татар-информа».