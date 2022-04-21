От стиральных машин до ледовых арен: кто следит за уютом в военных городках Казани?

Если за порядком в жилых домах следят работники управляющих компаний, то уют в войсковых казармах создают сотрудники Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны РФ (ЦЖКУ). О том, чем отличаются стандарты ЖКХ для военных и гражданских, рассказал начальник подразделения ЦЖКУ в Казани Марат Султанов.

«С 23 марта начато проведение весеннего осмотра на объектах казарменно-жилищного фонда»

Сколько сотрудников обеспечивают услуги ЖКХ для подразделений Минобороны в Казани?

С 1 апреля 2017 года обеспечением коммунальными и эксплуатационными услугами Вооруженных Сил занимается Центральное жилищно-коммунальное управление, созданное Минобороны РФ. В Казани создана жилищно-коммунальная служба №14, где работают около 1 тыс. человек. Основная цель нашей деятельности – содержание (эксплуатация) объектов казарменно-жилищного фонда, а также объектов социальной инфраструктуры военных городков, предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных Сил.

Какие нормативы для проживания в казармах и военных городках?

Военнослужащие обеспечены хорошими бытовыми условиями. На сегодняшний день казармы оборудованы душевыми кабинами, стиральными машинами, комнатами бытового обслуживания. В помещениях соблюдается температурный режим согласно нормам. Военнослужащие обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением.

Вы начали весенние осмотры. Зачем они нужны, какие нормативы должны быть соблюдены? Что проверяете и как исправляете нарушения?

Согласно приказу временно исполняющего обязанности начальника ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России Бочарова с 23 марта начато проведение весеннего осмотра в присутствии командиров и представителей воинских частей на объектах казарменно-жилищного фонда и коммунальных объектов, эксплуатируемых ЖКС №14.

Целью проведения весенних осмотров является своевременная и качественная подготовка материально-технической базы военных городков Вооруженных Сил РФ к работе в зимних условиях 2022-2023 годов, уточнение объемов работ по текущему ремонту, выполняемому в летний период 2022 года, определение объемов работ капитального ремонта для включения в план капитального ремонта на 2023 год.

В ходе весеннего осмотра проводятся проверки состояния конструктивных элементов и инженерных систем зданий и сооружений, а также оборудования теплогенерирующих объектов и водопроводно-канализационного хозяйства, тепловых, водопроводных и канализационных сетей с оформлением актов осмотров.

После проведения весенних осмотров проводятся работы по подготовке объектов военных городков к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно утвержденным планам.

«В военном городке Суворовского училища построены спальный корпус и ледовая арена»

Как за последние годы изменились условия проживания в военных городках и казармах? Какие новшества были в сфере вашей деятельности в последние годы?

Условия проживания в военных городках и казармах с каждым годом изменяются в лучшую сторону. Строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты. Так, например, в военном городке №10 Суворовского училища построены спальный корпус и ледовая арена, а в военном городке №2 КВТККУ построены плавательный бассейн с комплексом легководолазной подготовки, учебный корпус и здания для размещения техники, для военнослужащих и членов их семей построен многоквартирный жилой дом, построена современная модульная котельная.

В настоящее время в Казани идет строительство нового военного госпиталя, который в скором времени будет принят в эксплуатацию нашей организацией.

Чем отличается обеспечение услуг ЖКХ в военных городках и казармах от обычных домов?

Работники ЖКС уделяют большое внимание важнейшим социальным вопросам военнослужащих и членов их семей, а также жителей, проживающих на территории военных городков, проявляют заботу о защитниках Отечества. Благодаря их самоотверженному труду и высокому профессионализму каждого обеспечивается стабильность и бесперебойность функционирования всех систем ЖКХ. Несмотря на объективные трудности, многие задачи успешно решаются: жители обеспечиваются тепловой энергией, действуют системы водоснабжения и водоотведения.