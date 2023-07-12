На озеленение и цветочное оформление Казани в этом году направят почти 162 млн рублей

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В столице Татарстана на благоустройство, цветочное оформление и озеленение города в текущем году потратят более 161,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Изначальная цена закупки превышала 162,5 млн рублей. Выиграл электронный аукцион МУП «Горводзеленхоз», контракт был заключен 10 июля. Работы должны быть выполнены до конца 2023 года, при этом действие контракта завершится 29 февраля 2024-го.

Подрядчик должен будет заниматься посадкой однолетних цветов, уходом за объемными композициями, содержанием систем полива, ремонтом газонов, формовочной обрезкой деревьев, посадкой кустарников и нанесением граффити. Исполнитель работ обязан обеспечить уборку после их окончания и уход за посаженными растениями.

При посадке однолетников будут использоваться такие цветы, как сальвия, бегония, гацания, тагетис, цинерария, петуния, табак, георгины, целлозия, перетрум, алиссум, агератум, иризине, канны, альтернантера и антиринум.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этим летом в Казани высадят 3 млн цветов, из которых половину — за счет муниципального бюджета.