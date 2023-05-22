Летом в столице Татарстана высадят 3 млн цветов

В летний сезон 2023 года столица Татарстана заиграет красками благодаря высадке 3 млн цветов. Половину стоимости высадки покроет городской бюджет, остальные цветы посадят столичные организации и предприятия. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

«В этом году в Казани будут высажены 3 млн единиц цветочной рассады. Из них 1,5 млн единиц рассады — за счет средств муниципального бюджета, остальные 1,5 млн цветов высадят предприятия и организации нашего города», — отметил докладчик.

По его словам, в городском бюджете на цветочное оформление заложено 55 млн рублей. Еще 108 млн рублей выделено на дополнительное озеленение городских площадок.

«За счет бюджетных средств цветочное оформление будет выполнено на 60 улицах, на площади более 19 тыс. кв. метров. Цветниками будут украшены улицы Пушкина, Лобачевского, Ершова, Оренбургский тракт, проспект Универсиады, [улица] Сибгата Хакима и другие. На площади Свободы планируется высадка кустов роз, впервые они появятся на улице Касаткина», — пояснил Саляхутдинов.

По информации чиновника, самые большие цветники расположатся у здания цирка (общей площадью более 1200 кв. метров), а также по улице Сибгата Хакима возле Дворца водных видов спорта (площадью более 1 тыс. кв. метров).

«Для посадки используют только сертифицированную цветочную рассаду 20 видов: бегонию, георгины и другие. Наиболее популярными видами для высадки являются тагетес (бархатцы — прим. Т-и), сальвия и петуния. Их суммарно появится более 250 тыс. штук», — заключил Игорь Саляхутдинов.

Его слова дополнил первый заместитель главы Казани Денис Калинкин. «Цветущая Казань — это не просто красивый образ, а цель, которую мы ставим себе каждый год. В этом году один только Горводзеленхоз высадит 1,5 млн цветов. В целом по городу высадят 3 млн цветов», — резюмировал он.