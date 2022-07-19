На открытии фотовыставки «Моя Казань» выступили ее герои

В столице Татарстана на Фестивальном бульваре, рядом со зданием «Татмедиа», состоялось открытие фотовыставки «Моя Казань». Участниками события, организованного журналом «Казань», стали герои выставки.

«Сегодня здесь выступают наши герои, авторы нашего журнала, которые представлены на этой выставке. Помимо прочего, они все — творческие люди, ведь не случайно они стали нашими героями. Это те люди, без которых наш журнал невозможно представить», — заявила главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Она добавила, что среди героев выставки — министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, певица Эльмира Калимуллина, художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов, народный артист Татарстана Илья Славутский, профессор Владимир Менделевич, детский кардиохирург Леонид Миролюбов, яхтсмен Алмаз Алеев.

«В песне я расскажу, как подверг угрозе свою карьеру, поскольку стал автором журнала “Казань”. Теперь возникла еще одна угроза — я стал постоянным автором журнала, и ни на что другое времени уже не остается», — шутливо заметил художественный руководитель оркестра La Primavera Рустем Абязов перед выступлением.

Абсалямова назвала сегодняшнее мероприятие «концертом-экскурсией». «Фотовыставка „Моя Казань” посвящена людям, знакомым многим казанцам. В разные годы все они становились героями или авторами публикаций историко-культурного и литературно-художественного журнала „Казань”. Среди них есть и персоны, делающие столицу Татарстана узнаваемой по всей России и в мире», — подчеркнула она.

Инициировал проведение выставки стал руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. «Нам пришла идея — давайте каждый из героев журнала „Казань” расскажет о своей любви к родному городу. Именно поэтому выставка и называется „Моя Казань”: чтобы показать разные стороны города, за которые его любят», — объяснил Садыков.