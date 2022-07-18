Казанцев и гостей города познакомят с героями культурной сцены

На Фестивальном бульваре (рядом со зданием «Татмедиа») состоится торжественное открытие фотовыставки «Моя „Казань"». Событие обещает объединить многих культурных деятелей столицы Татарстана.

«К сожалению, запланированное в прошлый раз открытие пришлось отменить. Наша редакция получила мощнейший отклик — мы не ожидали, что столько казанцев планировали посетить открытие и расстроены его отменой. Именно они стали стимулом для нас найти „тот самый день” и все-таки провести запланированное мероприятие», — рассказала главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова.

Участниками концерта-открытия станут герои фотовыставки — постоянные лица и даже авторы материалов журнала «Казань». Среди них — композитор Эльмир Низамов, главный режиссер Татарского театра Камала Фарид Бикчантаев, артист Фанис Зиганшин, дочь поэта-героя Мусы Джалиля Чулпан Залилова, джазмен Евгений Соколов и другие.

«Все они активно принимают участие в жизни нашего журнала и наших ежемесячных концертах-презентациях. Без них невозможно представить тот журнал, который мы знаем сегодня. Все вместе участники выставки составляют созвездие имён, в центре которого — наш замечательный город, любимая Казань», — уверена Абсалямова.

Деятели искусства примут участие в концерте под открытым небом и экскурсии по выставке. Также планируется проведение автограф-сессии. Событие состоится завтра, 19 июля, в 18.00.