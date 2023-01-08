Герой России космонавт Александр Лазуткин приехал на отдых в Менделеевский район

Герой Российской Федерации космонавт Александр Лазуткин вместе с супругой Людмилой находится в краткосрочном отпуске в санатории, расположенном в Менделеевском районе Татарстана. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава района Радмир Беляев.

«Говорит, всё нравится. А отдых в санатории для космонавта стал приятным сюрпризом», — заметил глава района и пригласил чету в Менделеевск.

Александр Иванович Лазуткин отправился в космический полет 10 февраля 1997 года. Он провёл 184 дня и 22 часа на космическом корабле «Союз ТМ-25» в качестве бортинженера. После завершения работы космонавтом Лазуткин стал директором Мемориального музея космонавтики.

В настоящее время Лазуткин работает заместителем генерального конструктора АО «НПП „Звезда“ им. Г. И. Северина».

Как сообщал ранее «Татар-информ», Менделеевский район начал развитие туристического кластера. В предстоящем году ожидается открытие двух глэмпингов, а также введение первой очереди пляжа на Каме.