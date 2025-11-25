news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 ноября 2025 18:40

На освещение участков федеральных трасс в РТ за два года направят 256 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

На освещение участков федеральных автомобильных дорог в Татарстане за два года направят 256 млн рублей. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Приоритетной является программа по освещению автодорог. Уже выделены средства на 2026-2027 годы, чтобы обустроить освещение на остановках, пешеходных переходах, аварийно опасных участках с высокой интенсивностью движения», – рассказал он.

Например, планируется установить освещение на трассе М7 от Казани до деревни Шали и на некоторых участках автодороги Казань – Оренбург, уточнил Мингазов.

читайте также
Илдар Мингазов: «В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7»
Илдар Мингазов: «В дальнейшем сосредоточимся на развитии двух направлений трассы М7»
#федеральные трассы рт #освещение дорог
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025