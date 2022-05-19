В Свияжске откроется новый музейный объект: здание детского приюта

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск» ©

Во время всероссйиской акции «Ночь музеев 2022» в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится презентация нового музейного объекта «Свияжского Ольгинского детского приюта трудолюбия», где гостей ждет специальная программа. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

Первым мероприятием здесь станет «вечер романса» в исполнении свияженина Андрея Азбукина. По словам собеседницы агентства, обе бабушки Андрея в разное время жили в доме, который теперь стал музеем.

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск» ©

Приют в Свияжске был открыт в 1899 году. В общей сложности в России к 1910 году насчитывалось 36 подобных учреждений. Свое название они получили в честь старшей дочери императора Николая II — великой княжны Ольги Николаевны.

Здание в Свияжске настоящее время отреставрировано и подготовлено для создания экспозиции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что гостей «Ночи музеев» в Свияжске будет встречать Дмитрий Бикчентаев с шарманкой. Мероприятие состоится 28 мая с 16.00 до 22.00.