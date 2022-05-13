Гостей «Ночи музеев» в Свияжске будет встречать Дмитрий Бикчентаев с шарманкой

28 мая с 16.00 до 22.00 на острове-граде Свияжск состоится всероссийская акция «Ночь музеев-2022». Для гостей подготовлена разнообразная программа. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«В этом году мы ждем семейную аудиторию, для детей до 14 лет вход будет бесплатным, с 14 лет можно будет приобрести билет по пушкинской карте. В прошлом году в день проведения праздника Свияжск посетило около 3 тыс. гостей», — поделилась собеседница агентства.

События развернутся в пяти музеях с постоянной экспозицией, трех выставочных залах и обители музейных педагогов — Центре детского досуга «Сказка». Встречать гостей на Успенской площади будет российский композитор, автор-исполнитель Дмитрий Бикчентаев с настоящей шарманкой.

«Программа этого года несколько отличается от предыдущих, мы увеличили „Музейную“, популяризаторскую составляющую праздника. Для гостей подготовлены лекции от хранителей фондов, показ короткометражных фильмов от дирекции „Время Кино“, экскурсия по реставрационным мастерским, специальные атмосферные экскурсии, в том числе от кураторов Артема Силкина и Елены Карташевой по временным выставкам и многое другое. Однако это не исключает прекрасную концертно-развлекательную программу, которая пройдёт на „Ленивом Торжке“», — рассказала Юлия Нуреева.

На площадке Центра исторической реконструкции «Ленивый Торжок» в атмосфере средневековой ярмарки пройдут уличные мероприятия: мастер-классы от ремесленников Свияжска, анимация для детей и взрослых и музыкальная программа. В этом году музыкантами «Ночи музеев» станут ВИА «Волга-Волга», архангельский дуэт «Кокора», которые исполнят авторские северные песни под гусли и звонохорд. Финалом станет по традиции огненное шоу театра огня «Дженази».

После окончания программы состоится презентация ночной экскурсии «Тайны Свияжска».

В предыдущие пандемийные годы «Ночь музеев» проходила в онлайн-формате. «Это был совершенно новый, интересный опыт, состоялось более 20 трансляций, лекций, мастер-классов и показов для онлайн-публики», — заключила Нуреева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в первомай остров-град Свияжск принял почти 20 тыс. туристов и четыре теплохода.