На остановке «Райисполком» в Челнах демонтируют торговые павильоны

В Набережных Челнах на остановке «Райисполком» демонтируют пять торговых павильонов. Техника начала работать накануне. Фотографии появились в социальных сетях.

Здесь работали кафе быстрого питания «Между булок», «Вкусно House», «Донер» и «Ак Батыр», а также цветочный павильон. Челнинцы также поделились воспоминаниями, что во времена Василя Шайхразиева, когда он был мэром Автограда, там стояли игровые автоматы.

«А когда уберут недостроенный незаконный ТЦ?», «Этот долгострой тоже там снесите», — просят челнинцы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах завершено благоустройство подземных пешеходных переходов. Объекты, в том числе подземку рядом с остановкой «Райисполком», удалось капитально отремонтировать за текущий строительный сезон.