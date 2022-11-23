news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
23 ноября 2022  09:00
Эльза Кузнецова

На остановке «Райисполком» в Челнах демонтируют торговые павильоны

news_top_970_100
На остановке «Райисполком» в Челнах демонтируют торговые павильоны

В Набережных Челнах на остановке «Райисполком» демонтируют пять торговых павильонов. Техника начала работать накануне. Фотографии появились в социальных сетях.

Здесь работали кафе быстрого питания «Между булок», «Вкусно House», «Донер» и «Ак Батыр», а также цветочный павильон. Челнинцы также поделились воспоминаниями, что во времена Василя Шайхразиева, когда он был мэром Автограда, там стояли игровые автоматы.

«А когда уберут недостроенный незаконный ТЦ?», «Этот долгострой тоже там снесите», — просят челнинцы. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах завершено благоустройство подземных пешеходных переходов. Объекты, в том числе подземку рядом с остановкой «Райисполком», удалось капитально отремонтировать за текущий строительный сезон.

Фото: https://vk.com/chelny.life.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100