До конца ноября ограничен проезд по ул.Ягодинской в Казани

В Кировском районе Казани до 29 ноября ограничен проезд по участку ул.Ягодинской. Причиной стало строительство трассы ливневой канализации к жилому комплексу, расположенному на этой улице. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Движение ограничат в районе ул.Герцена до пересечения улиц Большая Крыловка и Мулланура Вахитова.