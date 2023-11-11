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До конца ноября ограничен проезд по ул.Ягодинской в Казани
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В Кировском районе Казани до 29 ноября ограничен проезд по участку ул.Ягодинской. Причиной стало строительство трассы ливневой канализации к жилому комплексу, расположенному на этой улице. Информация размещена в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Движение ограничат в районе ул.Герцена до пересечения улиц Большая Крыловка и Мулланура Вахитова.
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