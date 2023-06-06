Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минсельхоз РТ потратит за год на организацию мероприятий 38 млн рублей
На организацию и проведение мероприятий Министерства сельского хозяйства Татарстана из бюджета республики выделят свыше 38 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документации, всего планируется провести 27 различных мероприятий, среди которых: конкурсы, семинары, праздники и конференции. Все они пройдут на территории не дальше чем в 300 километрах от Казани.
Заказчик в лице Минсельхоза Татарстана будет принимать заявки от подрядчиков до 13 июня этого года, а 15 июня определит победителя. Все мероприятия пройдут до 1 декабря этого года.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 25 млн рублей на официальные мероприятия потратит Минпромторг РТ. Территория их проведения шире – планируется провести 10 выставок и 103 прочих мероприятия в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»