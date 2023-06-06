Минсельхоз РТ потратит за год на организацию мероприятий 38 млн рублей

На организацию и проведение мероприятий Министерства сельского хозяйства Татарстана из бюджета республики выделят свыше 38 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, всего планируется провести 27 различных мероприятий, среди которых: конкурсы, семинары, праздники и конференции. Все они пройдут на территории не дальше чем в 300 километрах от Казани.

Заказчик в лице Минсельхоза Татарстана будет принимать заявки от подрядчиков до 13 июня этого года, а 15 июня определит победителя. Все мероприятия пройдут до 1 декабря этого года.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что 25 млн рублей на официальные мероприятия потратит Минпромторг РТ. Территория их проведения шире – планируется провести 10 выставок и 103 прочих мероприятия в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.