news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 31 мая 2023 11:11

Минпромторг РТ в этом году потратит 25 млн рублей на официальные мероприятия

Скопировать ссылку
news_top_970_100

На проведение официальных мероприятий Министерства промышленности и торговли Татарстана до конца этого года из бюджета республики направят 25 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В документах тендера сказано, что всего планируется провести 10 выставок и 103 прочих мероприятия в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Заказчик в лице Минпромторга РТ должен будет уведомлять подрядчика о предстоящих мероприятиях за 10 рабочих дней до его проведения. За это время необходимо будет разработать программу мероприятий, а также организовать техническое обеспечение, рекламу, проживание, питание и экскурсии для гостей.

#минпромторг рт #госзакупки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное