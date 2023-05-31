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Минпромторг РТ в этом году потратит 25 млн рублей на официальные мероприятия
На проведение официальных мероприятий Министерства промышленности и торговли Татарстана до конца этого года из бюджета республики направят 25 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В документах тендера сказано, что всего планируется провести 10 выставок и 103 прочих мероприятия в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Заказчик в лице Минпромторга РТ должен будет уведомлять подрядчика о предстоящих мероприятиях за 10 рабочих дней до его проведения. За это время необходимо будет разработать программу мероприятий, а также организовать техническое обеспечение, рекламу, проживание, питание и экскурсии для гостей.
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