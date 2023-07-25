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В Казани открылась запись на регистрацию брака в День города и республики
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Фото: © «Татар-информ»
Казанцы могут подать заявления на регистрацию брака в День города и республики — 30 августа. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Подать заявку можно через портал госуслуг либо в Управлении ЗАГС (ул.Меридианная, д. 4). Как напомнили в исполкоме, регистрации в этот день будут проводиться с 10 утра до 15.00.
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