news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 25 июля 2023 14:00

В Казани открылась запись на регистрацию брака в День города и республики

Скопировать ссылку
news_top_970_100
В Казани открылась запись на регистрацию брака в День города и республики
Фото: © «Татар-информ»

Казанцы могут подать заявления на регистрацию брака в День города и республики — 30 августа. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Подать заявку можно через портал госуслуг либо в Управлении ЗАГС (ул.Меридианная, д. 4). Как напомнили в исполкоме, регистрации в этот день будут проводиться с 10 утра до 15.00.

#регистрация брака #день республики татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное