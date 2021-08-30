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Ру Тат
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30 августа 2021  13:44

На Оренбургском тракте в Казани запустили движение по новому разворотному узлу

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На Оренбургском тракте в Казани запустили движение по новому разворотному узлу

В Приволжском районе Казани запустили движение по разворотному узлу по улице Оренбургский тракт. Официальное открытие приурочили ко Дню города и Татарстана. 

Петля проходит под Оренбургским трактом и позволяет быстро развернуться в противоположную сторону движения. Благодаря данному участку существенно разгрузится поток на въездной части города. 

Протяженность участка с тоннелем составляет 1 050 м. В тестовом режиме новую транспортную развязку запустили 19 августа.

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