На Оренбургском тракте в Казани запустили движение по новому разворотному узлу

В Приволжском районе Казани запустили движение по разворотному узлу по улице Оренбургский тракт. Официальное открытие приурочили ко Дню города и Татарстана.

Петля проходит под Оренбургским трактом и позволяет быстро развернуться в противоположную сторону движения. Благодаря данному участку существенно разгрузится поток на въездной части города.

Протяженность участка с тоннелем составляет 1 050 м. В тестовом режиме новую транспортную развязку запустили 19 августа.