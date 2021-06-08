Новая подземная развязка на Оренбургском тракте будет готова ко Дню республики

Строительство нового разворотного узла на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт, будет завершено ко Дню республики. Полного перекрытия движения на этом участке дороги не планируется ни на одном из этапов работ, что очень важно, учитывая загруженность трассы.

Однако временные ограничения движения все-таки будут. Директор Главтатдортранса Эдуард Данилов призвал жителей республики запастись терпением и по возможности искать альтернативные пути въезда и выезда из города.

«Цель данного объекта – обеспечить максимально удобное и безопасное движение автомобилистов по дороге, предотвратить пересечение потоков и уменьшить риск возникновения внештатных ситуаций», – объяснил Данилов.

Разворотный узел будет представлять собой съезд с трассы – петля пройдет под Оренбургским трактом и позволит быстро развернуться в противоположную сторону. Существовавший ранее разворот, который находился на одном уровне с трактом, уже демонтирован. На подъезде к дорожным работам проложили временный разворотный узел.

«Раньше прямой выезд из города пересекался с движением машин со стороны торговых центров и жилых домов. При перестроении автомобилей затруднялось движение и снижалась скорость потока, создавалась аварийная ситуация. Поэтому было принято решение построить такой объект, который позволит избежать пересечения потоков, чтобы машины двигались в заданном режиме», – объяснил Данилов.

Общая протяженность разворотного узла – чуть более километра. Строительство объекта началось еще в октябре прошлого года. Первые этапы включали в себя подготовительные работы: нужно было оградить строительную площадку, перенести коммуникации, демонтировать старый разворот и создать рабочий котлован под будущий путепровод. Работы велись всю зиму в круглосуточном режиме.

«Сложность объекта заключается в том, что на данной трассе высокий трафик движения автомобилей, что значительно осложнило пуск начала работ», – поделился исполнительный директор фирмы-генподрядчика «Волга-Автодор» Марат Давлетшин.

Раньше на данном участке дороги было две полосы на въезд и две полосы на выезд из города. На трассе часто собирались пробки. После завершения строительства дорога станет шире – в распоряжении автомобилистов будет по три полосы в каждую сторону. Сам разворот будет состоять из двух полос.

По словам Давлетшина, на сегодняшний день уже выполнено 65% всех работ. Через десять дней планируется закрыть движение по старой дороге и запустить машины по участку, который был проложен совсем недавно. Полностью перекрывать дорогу не будут, однако в связи с необходимостью укладки верхнего слоя покрытия поэтапно будут закрывать по одной-две полосы, что может затруднить въезд и выезд из города.

«Трудности какое-то время еще будут. Просим жителей и гостей республики немного потерпеть. Скоро здесь будет хорошее движение без пробок. А пока просим по возможности искать альтернативные пути въезда в Казань. Например, через Боровое Матюшино, поселок Мирный. Поверяйте наличие пробок через интернет-ресурсы. Если здесь движение и так затруднено, то старайтесь выбирать другие маршруты», – прокомментировал Данилов.

Помимо строительства самого разворотного узла на участке также ведутся работы по устройству дорожного освещения, обеспечению отвода вод, которые могут собираться в тоннельной части разворота, а также работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Строительные работы уже подошли к финишной прямой, закончить объект и запустить полноценное движение по дороге планируется 30 августа, в День республики.