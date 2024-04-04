На ООН и ПВО надейся, а сам не плошай: как стереть цифровую карту России в системах НАТО

Стефан Дюжаррик: «Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру» Фото: © Daniela Gross, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«ООН в подчинении коалиции во главе с США»

«Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру», – такие слова произнес официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик российскому изданию ТАСС.

Сразу обращает на себя внимание формулировка. Отсутствует слово «осуждение», которое стабильно появляется в заявлениях ООН, когда дело касается тех или иных приписываемых России «проступков». Здесь же скорее просто «ритуальное» заявление о неприемлемости атак на гражданскую инфраструктуру, в целом. Безотносительно к России, Татарстану. А главное, к автору атаки – киевскому режиму. Почему так происходит «Татар-информу» рассказал политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«ООН сейчас очень серьезно подчинена коалиции во главе с США. Офис генсека ООН связан с самим генеральным секретарем НАТО. По делам беженцев и так далее. ООН находится под очень плотным контролем западников, прежде всего американцев», – объяснил эксперт.

Получается, что ООН не имеет права осуждать американцев или их подчиненных по-настоящему. Даже за совсем варварские террористические действия.

«А вот российские действия они осуждают по полной программе и в полном объеме. Можно сказать, что все свои заявления сами лица ООН согласуют с госдепартаментом США. Это по российско-украинской теме», – считает Марков.

2 апреля в 5:45 на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака двумя беспилотниками самолетного типа Фото: стоп-кадр видео / соцсети

В чем роль НАТО в атаке на объекты Татарстана

Напомним, 2 апреля в 5:45 на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака двумя беспилотниками самолетного типа. Один из ударов пришелся по общежитию ОЭЗ «Алабуга». Пострадали 14 человек.

Как заявил в тот же день гендиректор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев, беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Сегодня военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» дал исчерпывающие объяснения, какие именно беспилотники атаковали объекты в Татарстане. По его словам, основной «вклад» НАТО заключался в спутниковой поддержке управления БПЛА.

«Это были беспилотники самолетного типа. С хорошим аэродинамическим качеством, облегченные. Там только двигатель, система управления, система питания двигателя. Управлялся такой беспилотник по спутниковой связи в формате 5G StarLink. К сожалению, найти эти роутеры после взрыва беспилотника будет проблематично, но фрагменты, скорее всего, обнаружат. Именно StarLink обеспечивает такую связь для управления этих беспилотников на дальность 1400 км», – пояснил эксперт.

Над Землей в космосе летают более 2,5 тысячи спутников компании StarLink Фото: Official SpaceX Photos. Starlink Mission, CC0, commons.wikimedia.org

2,5 тысячи «глаз» StarLink

Таким образом, возможности управления беспилотниками у НАТО практически безграничны. Один спутник покрывает 1400 км, а над Землей в космосе летают более 2,5 тысячи спутников этой американской компании. То есть можно сказать, что через StarLink можно обеспечить неограниченную дальность полета, которая ограничивается только летно-техническими характеристиками самого беспилотника.

«Как правило, такие беспилотники управляются двумя операторами в режиме реального времени. Полет выбирается с учетом наличия у нас систем ПВО, радиолокационных станций. Такие полеты подготавливаются по данным космической разведки, аэротехнической и радиолокационной. Дальше выбирается маршрут с учетом того, что если он пролегает в зоне обнаружения радиолокационных станций, чтобы он шел на низких высотах или над кромками деревьев либо вообще по руслам рек. Дальше он выходит на объект», – раскрыл алгоритм Леонков.

Интересно, что эксперт также разделяет версию, что попадание БПЛА в общежитие отчасти случайно. По его словам, на беспилотник воздействовал комплекс РЭБ и потерявший управление дрон попал в общежитие.

«Часто такие беспилотники изготавливаются с учетом, что если вдруг прерывается связь с оператором, автоматически взводится взрыватель и при падении или столкновении он взрывается. Раньше, когда мы обезвреживали их комплексами РЭБ, он падал и мы находили его обломки, изучали. При этом взрывчатое вещество внутри него не взрывалось», – объяснил Леонков.

Украинские дроны стали залетать в глубину территории России Фото: стоп-кадр видео / соцсети

Как стереть цифровую карту России в компьютерах НАТО

Так или иначе, украинские дроны стали залетать в глубину территории России. В чем причины? По словам экспертов, территория России давно «оцифрована» спутниками НАТО.

«Цифровая карта РФ у блока НАТО есть. Поэтому беспилотник летел, ориентируясь на реальную картину и сверяясь с цифровой картой. Это все происходило на пульте управления этим беспилотником. Как противодействовать? Нужно воздействовать на спутниковую группировку НАТО. Сделать так, чтоб в воздушно-космическом пространстве над Россией эти спутники не работали, был нарушен их функционал», – считает Леонков.

Такой шаг может быть воспринят противниками России как акт эскалации с непредсказуемыми военными и политическими последствиями. Однако других путей решения проблемы наши эксперты не предложили.

А проблема становится все актуальней. Удар по производственным объектам в Татарстане случай давно уже не единичный. В череде терактов ВСУ на территории России случались и куда более резонансные атаки ракет и беспилотников, которые приводили к массовой гибели людей.

Действия ВСУ все больше сигнализируют, что Киев все дальше уходит от своего провалившегося «контрнаступа» к террористическим актам против российских городов за пределами СВО. Очевидно, что теперь для России особенно остро становится вопрос о демилитаризации Украины в целом, чтобы обезопасить мирных жителей от киевского террора, что мы видели в том же Донецке или Белгороде. Особняком стоит трагедия в «Крокусе», за которую, впрочем, киевский режим брать ответственность откровенно боится. Но все мотивы тут могут быть только у Украины или их хозяев за океаном.

Рустам Минниханов призвал каждое предприятие Татарстана вложиться в безопасность. В частности, от украинских дронов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разумное предложение Минниханова по защите Татарстана

Как же защититься в такой ситуации России? Хороший ход подсказал Рустам Минниханов накануне на республиканском форуме по энергетике. Он призвал каждое предприятие Татарстана вложиться в безопасность. В частности, от украинских дронов.

«Вчерашняя ситуация говорит, какие участки самые поражаемые и ощутимые, – конечно, энергетика. Это наши производства, которые работают на энергетику. И враг это чувствует», – сказал он.

Минниханов отметил, что противоракетная оборона решает свои задачи, в то время как каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет должны своими силами решать вопросы безопасности.

«Все, что мы говорили, где у нас будут проблемы, — это свершилось. Видимо, из-за того что ураза и пост православный, Всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — подчеркнул Минниханов.

Слова Раиса Татарстана выглядят еще более справедливо, учитывая, что основные силы ПВО РФ нужны сейчас в зоне СВО и в приграничных к ней российских регионах. Заявление Минниханова в своем телеграм-канале уже прокомментировал казанский политолог Альберт Бикбов.

«Увы, но всю уязвимую инфраструктуру в стране закрыть и защитить невозможно. Можно как-то попытаться закрыть критически важные объекты так, как защитили ряд объектов в Татарстане в ходе атаки беспилотников, – большую роль сыграли комплексы РЭБ. Да, тут не обошлось без помощи военных, но, смотрите, один из дронов был остановлен защитными тросами, которые установили уже работники самого предприятия», – пояснил политолог.

Фото на анонсе: function.mil.ru