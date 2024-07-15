На онлайн-форуме «Мой голос» обсудят вызовы и ожидания от выборов в Госсовет РТ

16 июля в Татарстане открывается онлайн-форум «Мой голос». Его участники — федеральные и региональные эксперты — обсудят актуальные вопросы, касающиеся предстоящих выборов в Госсовет Татарстана.

Период выдвижения кандидатов на выборы завершился. Участники форума раскроют избирателям вызовы, которые стоят перед избирательной системой РТ, ожидания от выборов, принципы инклюзии во время их проведения и другие актуальные темы.

Ожидается участие председателя Комитета Госдумы по контролю Олега Морозова, главы Минтруда Татарстана Эльмиры Зариповой, политического консультанта, гендиректора агентства маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина» Владимира Кутилова. Ведущим форума станет председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Трансляция начнется в 14.00 в сообществе «Мой голос» во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», а также на сайте выборы2024.онлайн. Зрители могут задать экспертам все интересующие вопросы.

Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ пройдут 8 сентября в Единый день голосования. Подробнее о работе, проделанной парламентом Татарстана шестого созыва, можно узнать из интервью его председателя Фарида Мухаметшина.