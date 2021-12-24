На окраинах Казани будут создавать рабочие места с высокой зарплатой

На окраинах столицы Татарстана будут появляться высокооплачиваемые рабочие места. Это должно предотвратить развитие маятниковой миграции, рассказал сегодня на итоговой пресс-конференции мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сто тысяч человек ежедневно приезжают в Казань на работу. Мы сейчас рассматриваем три площадки. Одна из них со стороны «Оргсинтеза», чтобы перехватывать людской поток с Зеленого Дола. Вторая — это «Смарт Сити», Лаишевский узел. И третья — в районе танкового полигона. Три большие площадки с конкретными инвестициями», — пояснил глава города.

Со стороны Зеленодольска уже идет очень серьезная работа, добавил мэр.

«Мы подошли уже к вопросу сетей и выделению земельных участков, — подчеркнул Метшин. — Совершенно конкретный план — ловить на въезде людей, чтобы они приезжали не в центр, а на периферию».

Кроме того, глава города заверил, что транспортная схема Казани изменится с учетом всех пожеланий.