Метшин: Транспортная схема Казани изменится с учетом всех пожеланий

Казань – живой, растущий механизм. Поэтому город готовит изменения в транспортную схему, где будут учтены все пожелания. Об этом заявил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин на итоговой пресс-конференции в Казани.

«Когда я начинал работать, было 12 млн кв. метров убираемой площади. Городские предприятия по благоустройству их выезжали и чистили. Сейчас эта площадь выросла в два раза — до 23 млн кв. метров, включая дороги третьей категории, поселковые. Это живой организм, растущий. Поэтому приняли решение, и с российским институтом планирования общественного транспорта готовим изменения в транспортную схему, где будут учтены все пожелания, в том числе все тонкие моменты», — сказал глава города.

Кроме того, на пресс-конференции Ильсур Метшин обратил внимание на необходимость притока «свежей крови» для развития Казани и назвал мировой практикой длительную выплату ипотеки.