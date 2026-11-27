По статистике Министерства труда, занятости и социальной защиты, в Татарстане проживают 59 229 многодетных семей, в которых воспитываются 189 244 ребенка. Таким образом, на одну многодетную семью в республике в среднем приходится 3,19 детей.

«Есть тенденция на многодетность, женщины возвращаются за третьим и четвертым ребенком», — подтвердила корреспонденту «Татар-информа» руководитель перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина.

Накануне в перинатальном центре Республиканской клинической больницы состоялась торжественная выписка жительницы Нижнекамска Гульшат Шамсутдиновой. Ее новорожденная дочь Хаят стала восьмым ребенком в семье.