В преддверии Дня матери в перинатальном центре Республиканской клинической больницы состоялась торжественная выписка Гульшат Шамсутдиновой и ее новорожденной дочери Хаят. Девочка стала восьмым ребенком в семье.

Гульшат и Марат Шамсутдиновы воспитывают четырех дочерей и четырех сыновей. Старшие дочери, Джамиля и Самира, уже создали собственные семьи, а Самира даже подарила 42-летней бабушке первую внучку.

«Я уже готовилась стать бабушкой, когда Всевышний преподнес мне такой подарок. Это огромная милость Всевышнего, потому что, я считаю, это дано не каждому – испытать чувство, когда ты становишься причиной для новой жизни», – рассказала о своих чувствах Гульшат.

«Если Всевышний даст, ждем вас еще!», – поздравила семью первый заместитель татарстанского Минздрава Елена Демьянова.

Старший сын Ибрагим получает образование в Исламском колледже им. М. Султановой в Уфе. Аделя и Исмагил учатся в школе, а Усман и Карим – воспитанники детского сада.

«Ощущение счастья, альхамдулиллах, что Аллатагалля столько дал детей, и все живы-здоровы. Благодарность Всевышнему и сотрудникам данного заведения за их внимание и помощь от всей семьи. Пусть Аллатагалля даст всем блага в этом мире и последующем», – поблагодарил сотрудников перинатального центра отец многодетного семейства.

Во время учебного года семья живет в Нижнекамске, чтобы дети могли посещать школу и детский сад, а на каникулах перебирается в собственный дом в деревне Кзыл Яр. Глава семьи работает водителем на Камском заводе промышленного оборудования, а мама полностью посвятила себя дому и воспитанию детей.

От администрации города Нижнекамска семье подарили набор домашней утвари, а также вручили удостоверение многодетной семьи.

«Для Татарстана большая честь участвовать в столь значимом событии. Наша основная задача – обеспечить безопасность вам и вашему малышу, сделать первые дни его пребывания в новой жизни максимально благополучным. Поздравляем вас с рождением здорового ребенка», – поздравил Шамсутдиновых заместитель главного врача по медицинской части РКБ Руслан Зефиров.

Восьмой ребенок – это большой паритет родов, отмечают в перинатальном центре РКБ, однако есть матери и с девятым, и с десятым ребенком.

«Есть тенденция на многодетность, женщины возвращаются за третьим и четвертым ребенком», – ответила корреспонденту руководитель перинатального центра РКБ Нигина Нигматулина.

По статистике Министерства труда, занятости и социальной защиты, в Татарстане проживают 59 229 многодетных семей, в которых воспитываются 189 244 ребенка.