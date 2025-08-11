news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 августа 2025 09:09

На одного безработного челнинца приходится 11 вакансий

Читайте нас в
Телеграм
На одного безработного челнинца приходится 11 вакансий
Фото: nabchelny.ru

На «деловом понедельнике» начальник департамента Центра занятости Татьяна Быданова сообщила, что уровень регистрируемой безработицы в Набережных Челнах на 1 августа составляет 0,14 процента – это ниже средних показателей по Татарстану и России.

В базе данных службы занятости числится 4,5 тыс. вакансий, что в пересчете означает: на одного безработного приходится 11 предложений работы.

При этом 75% вакансий предназначены для рабочих и неквалифицированных специалистов, а оставшиеся 25% — для служащих и специалистов.

читайте также
Названы высокооплачиваемые профессии в Челнах: кому готовы платить до 350 тыс. рублей
#безработица #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025