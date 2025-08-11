На одного безработного челнинца приходится 11 вакансий

Фото: nabchelny.ru

На «деловом понедельнике» начальник департамента Центра занятости Татьяна Быданова сообщила, что уровень регистрируемой безработицы в Набережных Челнах на 1 августа составляет 0,14 процента – это ниже средних показателей по Татарстану и России.

В базе данных службы занятости числится 4,5 тыс. вакансий, что в пересчете означает: на одного безработного приходится 11 предложений работы.

При этом 75% вакансий предназначены для рабочих и неквалифицированных специалистов, а оставшиеся 25% — для служащих и специалистов.