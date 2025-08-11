news_header_top
Экономика 11 августа 2025 09:01

Названы высокооплачиваемые профессии в Челнах: кому готовы платить до 350 тыс. рублей

На «деловом понедельнике» начальник департамента Центра занятости Татьяна Быданова рассказала о самых высокооплачиваемых вакансиях в Набережных Челнах.

По ее словам, уровень заработных плат в городе варьируется от минимального размера оплаты труда до 350 тыс. рублей в зависимости от квалификации и разряда специалиста.

Работодатели готовы платить водителям различных категорий до 250 тыс. рублей, наладчикам – до 180 тыс., слесарям по ремонту автомобилей – до 130 тыс.

В числе лидеров по уровню дохода оказались экспедитор по перевозке грузов с зарплатой до 350 тыс. рублей, машинист автогрейдера и водитель автомобиля – до 250 тыс., еще один вариант вакансии экспедитора – до 240 тыс., а также программист, автомеханик и врач, для которых предложены оклады до 200 тыс. рублей.

