На очистку улиц Казани вышли 313 единиц спецтехники и почти 400 рабочих

Сегодня уборкой снега с улиц Казани занимаются 376 дорожников, а также 313 единиц спецтехники. К очистке привлечено 58 комбинированных дорожных машин, 74 тракторные щетки, 80 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и другие машины, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить с улиц 2-я Туринская, 8 Марта, Авангардная, Лобачевского, Мариупольская, Карла Маркса, Павлова, Саид-Галеева и множества других.

Для борьбы со снегом и гололедом специалисты использовали 411 тонн реагента и 840 тонн пескосоляной смеси. С начала зимы с казанских дорог было убрано свыше 170 тыс. тонн снега.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», сегодня в Казани ожидаются сильный снегопад и ветер. В ряде районов днем ожидается метель с ухудшением видимости до 500–100 метров.