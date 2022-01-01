В Татарстане ожидаются метели с ухудшением видимости и сильный снег

Завтра, 2 января, в Татарстане из-за воздействия пришедшего с запада циклона ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Будет идти снег, причем утром и днем местами, включая Казань, сильный. Кроме того, утром и днем местами (также включая столицу региона) вероятны метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров. Кое-где возможен гололед.

Умеренный юго-восточный ветер поменяет направление на северо-западное. Временами он будет усиливаться до 15–16 м/с. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от 4 до 9 градусов ниже нуля. В светлое время суток потеплеет до -1, -6 градусов (в Казани — до -2, -4).

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели в Татарстане ожидается понижение температурного фона (до 26 градусов мороза ночью и 19 — днем).