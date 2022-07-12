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Экология
12 июля 2022  00:50
Эльза Кузнецова

На очистку рек Тоймы и Шумихи в Елабуге направили 23,5 млн рублей

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На очистку рек Тоймы и Шумихи в Елабуге направили 23,5 млн рублей

В Елабуге проводятся руслорегулирующие мероприятия на правом притоке рек Тойма и Шумиха. Стоимость работ, которые помогут в будущем избежать подтопление территорий, оценивается в 23,5 млн рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации Елабужского района, работы стартовали в июне по государственной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан». Ведется расчистка русла реки для увеличения пропускной способности, водотока и водообмена, проточности реки Шумиха и уменьшения риска затопления территорий Елабуги. Также здесь провели корчевку деревьев и кустарников для прохода техники. Раньше на этой территории подтоплению подвергались 2 тыс. человек.

В районе пруда у села Татарский Дюм-Дюм и села Атиаз капитально ремонтируют гидротехнические сооружения.

В этом году в Татарстане строится берегоукрепительное сооружение в поселке Камское Устье. По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» идет расчистка правого притока реки Меша у села Никольское, пруда в селе Державино Лаишевского района РТ, правого притока реки Вятка в Мамадыше и русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз Мамадышского района, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

 

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

 

#очистка рек #елабужский район
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