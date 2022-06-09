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Экология
9 июня 2022  17:24

Минниханов обсудил оздоровление Волги с руководителем Нижне-Волжского БВУ

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В четверг, 9 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем Нижне-Волжского бассейнового водного управления Николаем Пономаревым.

Они обсудили реализацию федеральных проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также Минниханов и Пономарев поговорили о финансировании ряда объектов на следующий год, и о возможности проведения заседания Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа в Казани.

В этом году в Татарстане строится берегоукрепительное сооружение в пгт Камское Устье. По проекту «Сохранение уникальных водных объектов» идет расчистка правого притока реки Меша у села Никольское, очистка пруда в селе Державино Лаишевского района РТ, расчистка правого притока реки Вятка в Мамадыше и расчистка русла реки Берсут у села Камский Леспромхоз Мамадышского района.

Во встрече также приняли участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и помощник Президента РТ Альберт Нафигин.

#Рустам Минниханов #оздоровление волги #реки
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