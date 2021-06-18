На очистку пруда в селе Державино по нацпроекту «Экология» направят 38 млн рублей

Более 38 млн рублей будет направлено на очистку пруда в селе Державино Лаишевского района Татарстана по национальному проекту «Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Работы на объекте начаты и ведутся в рамках федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Пруд сильно заилен, скорость осадконакопления превышает характерную для аналогичных озерных и прудовых систем региона в 3,5 раза», — отметили в министерстве.

На сегодняшний день на водном объекте проводится выемка донных отложений гидромеханизированным способом с устройством специальных карт для складирования грунта.

Всего планируется очистить 34 гектара, по береговой полосе протяженность расчистки составит 7,2 километра, работы продлятся до 2022 года. В результате увеличится пропускная способность водного объекта и улучшатся условия проживания почти 500 человек.

«Глобальная задача республики — заниматься не только оздоровлением Волги, но и всеми малыми реками. Сегодня площадь всех водных объектов Татарстана составляет 6,4% от общей его территории», — заявлял ранее министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в Лаишевском районе республики также проводятся работы по расчистке правого притока Меши у села Никольское.

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.