Александр Шадриков: Задача Татарстана — заниматься не только Волгой, но и малыми реками

По словам министра, одними из самых глобальных станут задачи по продолжающемуся федеральному проекту оздоровления Волги. В 2019–2020 годах республика уже направила на эти цели 5 млрд 168 млн рублей, из них 3,2 млрд выделил федеральный бюджет. Для этого были построены 11 очистных сооружений в десяти муниципальных районах Татарстана.

В текущем году на продолжение очистки вод реки (строительство и реконструкцию очистных сооружений) будет выделено 1 млрд 400 млн рублей федеральных (81%) и республиканских (19%) средств. Главная задача проекта «Оздоровление Волги» – к 2024 году троекратно уменьшить загрязняющий сток в акваартерию.

В этом году должны быть завершены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в селе Кощаково Пестречинского района и начата реконструкция биологических очистных сооружений канализации (БОСК) Казани.

«Водоканал Казани дает 42% сбросов. То есть если мы проведем реконструкцию, 42% стоков будут соответствовать нормам. Но это трехлетняя программа (2021–2024 годы. – Ред.)», – отметил министр экологии региона.

Он уточнил, что на реконструкцию БОСК Казани в 2022–2024 годах закладывается 5 млрд рублей, из них 4 млрд – из федерального бюджета.

Кроме того, в Татарстане запланирована ликвидация двух объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу Волге. Эти мероприятия потребуют 8,3 млрд рублей.

Например, крупный объект, негативно влияющий на воды Нижнекамского водохранилища, – бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти, затопленные после поднятия воды в водохранилище. А само водохранилище является источником водоснабжения для населения численностью более 900 тысяч человек. Еще один крупный объект накопленного экологического вреда – иловые поля биологических очистных сооружений Казани. За полвека на площади около 100 га было собрано 4 млн кубометров илового осадка, который складируется непосредственно у реки Волги, представляя реальную угрозу ее загрязнения.

По федеральному проекту «Чистая страна» в 2021 году должны быть завершены два переходящих объекта – в селе Прости Нижнекамского района и в Мензелинске. На это необходимо 146,7 млн рублей, работы уже ведутся. Бюджет Российской Федерации софинансирует 58% затрат.

Еще один федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021–2023 годах поможет расчистить три водных объекта. Это пруд в селе Державино Лаишевского района, где проводятся международные научно-практические конференции «Державинские чтения» (работы обойдутся в 38,4 млн рублей), правый приток реки Меша у села Никольское также Лаишевского района, где ежегодно проходит народный праздник «Каравон» (стоимость работ – 70,1 млн рублей) и правый приток Вятки в Мамадыше (стоимость работ составит 54,8 млн рублей). На всех трех водоемах работы уже начаты.

В следующем году будут очищены пруд в селе Державино Лаишевского района и русло реки Берсут у села Камский Леспромхоз Мамадышского района.

Министр подчеркнул: глобальная задача республики – заниматься не только Волгой, но и всеми малыми реками и водными объектами своей территории. Площадь всех водных объектов Татарстана составляет 6,4% от общей его территории.

Министерство экологии Татарстана будет заниматься и экологическим состоянием наземных объектов, продолжая ликвидировать несанкционированные свалки, а также оберегая леса республики.

«В рамках федерального проекта “Сохранение лесов” на 2021–2023 годы из федерального бюджета предусмотрено 359,4 млн рублей. Из них на 2021 год – 187,1 млн рублей, в том числе на формирование запаса лесных семян, обеспечение лесовосстановления и лесоразведения, оснащение учреждений лесопожарной техникой и оборудованием, оснащение учреждений спецтехникой и оборудованием для лесовосстановления и лесоразведения», – рассказал Александр Шадрин.

Фото: пресс-служба Министерства экологии РТ