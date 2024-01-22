На очистку парков и скверов в Челнах вышли более 200 школьников и студентов

После сильного снегопада на территории Центрального района Набережных Челнов вновь высадился «снежный десант». Учащиеся школ и студенты колледжей вышли на уборку четырех общественных пространств: бульваров Строителей, Энтузиастов, 60-летия Октября и парка «Гренада».

«Более 200 школьников и студентов провели работу по очистке дорожек и тротуаров от снега. В пятницу только в Центральном районе вышли на десант 300 учащихся. В субботу и воскресенье более 400 активных жителей района вышли на помощь дворникам», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

Она уточнила, что сегодня в снежном десанте приняли участие учащиеся школ №13, 18 и 25, лицея №78 имени А. С. Пушкина, а также студенты торгово-технологического и политехнического колледжей.

«Ребята идут на это благое дело по зову души и сердца. Мы предлагаем, а они нас поддерживают. Спасибо им огромное! Работы по очистке снега на общественных пространствах будут продолжены», — заверил глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

Как снегопады сплотили татарстанцев, подробнее читайте в материале «Татар-информа».