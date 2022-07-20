На обходе Нижнекамска и Челнов создадут четыре многофункциональные зоны дорожного сервиса

В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга» создадут четыре многофункциональные зоны дорожного сервиса. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура на объект начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«На обходе предусмотрели четыре площадки под строительство многофункциональных комплексов дорожного сервиса, чтобы автомобилисты могли остановиться для отдыха, заправиться. Водители должны иметь хороший сервис на этом отрезке скоростного маршрута», — сказал руководитель управления.

Мингазов добавил, что на участке скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном зарезервировано около восьми земельных участок под строительство многофункциональных комплексов.

«Мы уже ищем операторов, которые будут работать на этих участках. Пока идет обсуждение. Необходимо, чтобы при окончании строительства они уже функционировали», — отметил он.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью более 81 километра входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург, который строится по поручению Президента России Владимира Путина и станет продолжением трассы М12. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.