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На обустройство слоев износа на трассе М7 в Татарстане направят более 350 млн рублей
На обустройство слоев износа на автодороге М7 «Волга» на участке км 856+500 – км 878+005 (1 этап) потратят 350,5 млн рублей. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.
Согласно документам, подрядчику предстоит провести фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроить слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой, погрузку и перевозку материалов, нанесение разметки.
Все работы должны быть выполнены до конца августа 2025 года. В 2024-м будут освоены 40 млн, в 2025-м – остальные 310,5 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей на обустройство слоев износа на трассе М7.
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