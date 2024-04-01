На обустройство слоев износа на трассе М7 в Татарстане направят более 350 млн рублей

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На обустройство слоев износа на автодороге М7 «Волга» на участке км 856+500 – км 878+005 (1 этап) потратят 350,5 млн рублей. Тендер об этом опубликован на портале госзакупок.

Согласно документам, подрядчику предстоит провести фрезерование гребней выпора и неровностей по колеям, устроить слой износа с дополнительной перегрузкой и перемешиванием из асфальтобетонной смеси с подгрунтовкой, погрузку и перевозку материалов, нанесение разметки.

Все работы должны быть выполнены до конца августа 2025 года. В 2024-м будут освоены 40 млн, в 2025-м – остальные 310,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане потратят почти полмиллиарда рублей на обустройство слоев износа на трассе М7.