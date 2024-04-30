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На общегородской выпускной в Казани пригласят как минимум 2 звезд российской эстрады
Организация общегородского выпускного в Казани обойдется в этом году в 13 млн рублей. Ожидается, что участие в нем примут не менее двух популярных звезд или групп российской эстрады, говорится в тендере на портале госзакупок.
Продолжительность оригинального сценария для мероприятия должна составлять 3 часа. В программу войдут не менее шести танцевально-вокальных номеров, не менее двух — оригинального жанра, не менее двух номеров также представят рок-группы. Еще с двумя выступят приглашенные популярные артисты, о которых говорилось выше.
Подрядчику также предстоит обеспечить площадку проведения мероприятия. Площадь комплекса должна быть не менее 5 тысяч квадратных метров, разместить на ней планируют 8,5 тысячи зрителей и более. Здание должно находиться в порядка 20 метрах от транспортной инфраструктуры, а также соответствовать всем нормам безопасности. Помещение должно быть готово не позднее 12.00 в день проведения мероприятия.
В помещении установят сцену с декорациями и все необходимое оборудование, в том числе звуковое, световое, светодиодные экраны. Срок организации и проведения мероприятия — по 31 июля 2024 года. Заказчик — исполком столицы Татарстана, средства будут выделены из бюджета Казани.
Ранее «Татар-информ» называл возможные даты последних звонков и выпускных в Татарстане.
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