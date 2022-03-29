На обновление центральных улиц Кукмора выдано положительное заключение

Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения документации на обновление центральных улиц Кукмора. Это необходимо в том числе для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе.

Проект по преобразованию центральных улиц Кукмора — Ворошилова и Ленина — стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Основная идея проекта заключается в том, что улицы будут представлять собой своеобразную витрину города. Они также подчеркнут особую черту Кукмора — наличие уникальных действующих производств, сохранившихся с дореволюционных времен.

Кроме того, согласно проекту в центре Кукмора снизятся смертность на дорогах, уровень шума от автомобилей, транспортная загруженность, улучшится качество воздуха. Помимо этого, здесь создадут комфортную и безбарьерную среду как для пешеходов, так и для велосипедистов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее проект «Алтын Дага» в Билярске получил положительное заключение на создание кластера.