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Строительство
29 марта 2022  22:21

На обновление центральных улиц Кукмора выдано положительное заключение

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На обновление центральных улиц Кукмора выдано положительное заключение

Управление госэкспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения документации на обновление центральных улиц Кукмора. Это необходимо в том числе для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе. 

Проект по преобразованию центральных улиц Кукмора — Ворошилова и Ленина — стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды.

Основная идея проекта заключается в том, что улицы будут представлять собой своеобразную витрину города. Они также подчеркнут особую черту Кукмора — наличие уникальных действующих производств, сохранившихся с дореволюционных времен.

Кроме того, согласно проекту в центре Кукмора снизятся смертность на дорогах, уровень шума от автомобилей, транспортная загруженность, улучшится качество воздуха. Помимо этого, здесь создадут комфортную и безбарьерную среду как для пешеходов, так и для велосипедистов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее проект «Алтын Дага» в Билярске получил положительное заключение на создание кластера.

Эскизы предоставлены Фондом «Институт развития городов РТ».

#кукморский район РТ
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