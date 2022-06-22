На новых фото ДТП из Алькеевского района РТ видно, что одно из авто «надето» на отбойник

В распоряжении «Татар-информа» появились новые фото страшной аварии, которая произошла сегодня утром в Алькеевском районе Татарстана.

Фото: очевидцы

На этих фотографиях видно вторую легковушку, которая стала участником ДТП. Она получила более серьезные повреждения – ее насквозь проткнуло отбойником. По всей видимости, водителю чудом удалось выжить в этом столкновении.

Фото: очевидцы

Ранее агентство сообщало о том, что двоих пострадавших в ДТП на трассе в Алькеевском районе Татарстана доставили в РКБ: 72-летнего мужчину с серьезными травмами головы и живота доставили медикам вертолетом санавиации, его оперируют. Также в РКБ на реанимобиле госпитализировали 70-летнюю женщину из салона Mazda. Она в реанимации.