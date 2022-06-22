Двоих пострадавших в ДТП на трассе в Алькеевском районе Татарстана доставили в РКБ

Двоих пострадавших в дорожной аварии на трассе около деревни Среднее Биктимирово Алькеевского района Татарстана доставили в РКБ. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе клиники.

«72-летнего мужчину доставили к нам вертолетом санитарной авиации, он в тяжелом состоянии, у него травма живота. В настоящее время его оеприруют. 70-летнюю женщину, которая ехала в машине с номерами Самарской области, доставили на реанимобиле. У нее осложненный перелом и вывих шейного отдела позвончника. Она в реанимации», – рассказали в пресс-службе РКБ.

Ранее агентство сообщало, что ДТП произошло сегодня рано утром – столкнулись «Лада» и Mazda с номерами Самарской области. Иномарка после столкновения вылетела с трассы. По словам очевидцев, в аварии пострадали шесть человек.

Позже в ГИБДД Татарстана агентству уточнили, что в этом ДТП пострадали четыре человека.